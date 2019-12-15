Рязанцы предпочли корпоративы деньгам

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В России прошел опрос о новогодних корпоративах. Больше всего тех, кто предпочел бы корпоратив деньгам, живет в Рязанской области (29%), пишет «
Отмечается, что, в отличие от рязанцев, большинство респондентов по всей стране (72%) выбрали бы деньги и 18% - праздник.
Эксперты узнали у россиян, где чаще всего корпоративы оплачиваются компаниями. На первом месте оказалась Москва (67%), на втором — Санкт-Петербург (65%).
Более половины россиян (56%) рассказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах или столовых. Чаще всего в офисах Новый год отмечают жители Воронежской области (22%) и представители сферы искусства и массмедиа (29%).
Отдельные помещения чаще других берут в туристической (41%), добывающей (38%) и IT (38%) сферах.
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