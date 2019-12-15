На улице Колхозной столкнулись две легковушки

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В воскресенье, 15 декабря, на улице Колхозной столкнулись две легковые машины. Фотографию опубликовали в группе «
В комментариях к снимку предположили, что одна из машин стояла на ручном тормозе под уклоном и скатилась.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.