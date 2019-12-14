В Рязани открылась обновленная библиотека Есенина

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В пятницу, 13 декабря, в Рязани открылась обновленная библиотека имени Сергея Есенина. Об этом сообщил
Директор централизованной библиотечной системы Рязани Лариса Крохалева показала гостям обновленные помещения с многофункциональным открытым пространством, центром книги чтения, зоной использования электронных ресурсов, центром правовой информации, залом каталогов, центром культурно-массовых коммуникаций.
Открытие обновленного помещения посетил вице-губернатор Игорь Греков.
Он отметил, что библиотека получает вторую жизнь, и пожелал коллективу учреждения успехов в работе.
Отметим, что в 2020 году библиотека отметит 80-летие.
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