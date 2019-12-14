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10:57, 14 декабря 2019 281
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Пьяный рязанец угнал машину друга и улетел в кювет

Пьяный рязанец угнал машину друга и улетел в кювет

Пьяный рязанец угнал машину друга и улетел в кювет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 21-летний житель Казани. Он рассказал, что приехал к знакомому в поселок Кадом. Мужчина припарковал «Жигули» у дома приятеля, а ночью заметил, что автомобиль пропал.

Стражи порядка выяснили, что накануне в доме знакомого собралась компания. Они распивали спиртные напитки, позже житель Казани решил проводить одного из друзей. Когда он вернулся обратно, то заметил, что его машину угнали, а ключи от легковушки украли.

Оперативники нашли автомобиль в кювете, а позже установили, что к угону причастен 21-летний житель поселка.

По предварительной информации, один из участников застолья решил прокатиться на машине приятеля. За рулем автомобиля он не справился с управлением и улетел в кювет.

Ранее злоумышленник уже был судим за кражу.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.


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