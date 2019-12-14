Любимов посмотрел соревнование сноубордистов вместе с рязанцами

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В субботу, 14 декабря, губернатор Николай Любимов вместе с супругой Оксаной прогулялись по центру Рязани и посетили фестиваль «
Он отметил, что «в городе все ярче ощущается новогоднее настроение» .
«Мы по праву „Новогодняя столица“ России, и мы этим гордимся», — написал губернатор.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.