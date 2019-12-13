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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанские власти решили не поднимать плату за капремонт в 2020 году. Соответствующее постановление правительства опубликовали в пятницу, 13 декабря.
Согласно документу, минимальная плата за квадратный метр останется прежней — 11,65 рубля.
Напомним, в прошлом году тариф
Ранее правительство
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