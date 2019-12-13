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21:32, 13 декабря 2019 128
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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Приокском

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Приокском

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Октябрьской 24 ноября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

24 ноября около 12:00 у дома 48/12 на улице Октябрьской водитель «четырнадцатой» врезался в дерево. В ДТП погиб пассажир.

Всех, у кого есть информация об аварии, попросили обращаться по номеру (4912) 29-95-86 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 211.


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