Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Приокском

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Октябрьской 24 ноября 2019 года. Об этом сообщила
24 ноября около 12:00 у дома 48/12 на улице Октябрьской водитель «четырнадцатой» врезался в дерево. В ДТП погиб пассажир.
Всех, у кого есть информация об аварии, попросили обращаться по номеру (4912) 29-95-86 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 211.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗагитова временно приостановила карьеру — СМИ
|
cледующая новость →Рязанцев ждет «долгожданный сюрприз» — Сорокина
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.