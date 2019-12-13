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18:37, 13 декабря 2019 40
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 14-15 декабря

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 14-15 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На площади Ленина 14 декабря пройдет спортивный фестиваль «Катай, Рязань» со спортивной программой и зрелищными трюками, а также концертом.

В МКЦ 14 декабря состоится концерт группы Feelin’s и детского музыкального театра «Созвездие Добра» под общим названием «Santa Jazz».

В рязанском цирке в эти выходные стартует новогодняя программа «Елка в цирке 2». В кафе-клубе «Старый парк» 15 декабря выступит коломенская группа «Адо».

В клубе Svoboda 14 декабря с совместным концертом выступят группы Strike и «Вольная Стая», а 15 декабря здесь же состоится сольный концерт Алены Швец.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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