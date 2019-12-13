Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 14-15 декабря

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На площади Ленина 14 декабря пройдет спортивный фестиваль «
В МКЦ 14 декабря состоится концерт группы Feelin’s и детского музыкального театра «Созвездие Добра» под общим названием «
В рязанском цирке в эти выходные стартует новогодняя программа «
В клубе Svoboda 14 декабря с совместным концертом выступят группы
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.