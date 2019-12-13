Депутат Госдумы попросил Николая Любимова сделать 31 декабря выходным

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Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин попросил губернатора Николая Любимова сделать 31 декабря выходным. Об этом он написал на своей
Он отметил, что в этом году Рязань стала «Новогодней столицей России-2020».
«Без преувеличения хочу отметить, что жители нашего города заслужили этот праздник, заслужили это звание», — написал Шерин.
Он попросил губернатора рассмотреть возможность переноса рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря 2019 года.
«В случае вашего одобрения данное действие не понесет за собой каких-либо экономических потерь. Также хочу обратить внимание, что аналогичный перенос рабочего дня был поддержан главами ряда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении политика.
Он добавил, что это может стать «настоящим подарком» рязанцам.
Ранее депутаты Госдумы
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.