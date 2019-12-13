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16:07, 13 декабря 2019 404
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Депутат Госдумы попросил Николая Любимова сделать 31 декабря выходным

Депутат Госдумы попросил Николая Любимова сделать 31 декабря выходным

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин попросил губернатора Николая Любимова сделать 31 декабря выходным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в этом году Рязань стала «Новогодней столицей России-2020».

«Без преувеличения хочу отметить, что жители нашего города заслужили этот праздник, заслужили это звание», — написал Шерин.

Он попросил губернатора рассмотреть возможность переноса рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря 2019 года.

«В случае вашего одобрения данное действие не понесет за собой каких-либо экономических потерь. Также хочу обратить внимание, что аналогичный перенос рабочего дня был поддержан главами ряда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении политика.

Он добавил, что это может стать «настоящим подарком» рязанцам.

Ранее депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем. Позже в Минтруде объяснили, почему это невозможно.


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