RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Рязани временно закрыли кафе «Уют». Об этом в четверг, 12 декабря,
«Уют» находится по адресу: проезд Шабулина, дом №18-А.
В заведении нашли санитарные нарушения. Владельца кафе — ИП Атаев Э.С. — признали виновным по статье 6.6. КоАП. «Уют» закрыли на 30 суток.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пятницу на четырех рязанских улицах отключат свет
|
cледующая новость →После ссоры с супругой пьяный рязанец повредил уличный столб и чужую машину
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.