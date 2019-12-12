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18:59, 12 декабря 2019 227
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На Лыбедском бульваре появились светящиеся снежинки

На Лыбедском бульваре появились светящиеся снежинки

На Лыбедском бульваре появились светящиеся снежинки. Их повесили на деревья, стоящие вдоль улицы.

Ранее такие же снежинки появились около Рязанского цирка.

Напомним, Рязань стала новогодней столицей 2020 года. На благоустройство Рязани для проекта выделили 63 миллиона рублей.


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