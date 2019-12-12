К фестивалю «Катай, Рязань» на площади Ленина построят специальные трамплины

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К фестивалю «Катай, Рязань», который пройдет в субботу, 14 декабря, на площади Ленина построят специальные трамплины, на которых спортсмены «покажут трюки под музыкальное сопровождение диджеев». Об этом сообщил
К фестивалю организаторы завезли 80 кубометров снега с горнолыжных курортов Москвы.
В мероприятии
«Мероприятие такого уровня пройдет в Рязани впервые. Для горожан и гостей „Новогодней столицы“ это отличная возможность посмотреть шоу и зарядиться позитивной энергией. Для спортивного сообщества Рязани принимать фестиваль — большая честь. Я приглашаю всех, уверена, это будет незабываемое событие, которое стоит увидеть своими глазами!», — отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
В рамках проекта в Рязани проведут соревнования по сноуборду.
Отмечается, что весь день на территории фестиваля будет работать мобильный фудкорт с горячими напитками и едой.
После подведения итогов и определения победителей на сцене появятся местные группы из Рязани Mexican Аirlines и Оf titans and men. В 21:10 с концертом выступит хэдлайнер вечера — рэп-исполнитель ST (Александр Степанов).
Напомним, в четверг, 12 декабря, на площадь Ленина
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