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20:37, 11 декабря 2019 146
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Жительница Шацкого района чуть не убила любовника из ревности

Жительница Шацкого района чуть не убила любовника из ревности

Жительница села Ямбирно Шацкого района едва не убила своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что пара выпивала и завела «откровенный разговор». 34-летняя женщина приревновала 44-летнего любовника к односельчанке, ссора переросла в потасовку.

Пострадал мужчина от кочерги — сожительница схватила ее, несколько раз ударила его по голове, а затем пригрозила убить.

Потерпевший обратился в полицию, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 119 УК.


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