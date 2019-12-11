Жительница Шацкого района чуть не убила любовника из ревности

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Жительница села Ямбирно Шацкого района едва не убила своего сожителя. Об этом сообщила
Известно, что пара выпивала и завела «откровенный разговор». 34-летняя женщина приревновала 44-летнего любовника к односельчанке, ссора переросла в потасовку.
Пострадал мужчина от кочерги — сожительница схватила ее, несколько раз ударила его по голове, а затем пригрозила убить.
Потерпевший обратился в полицию, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 119 УК.
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