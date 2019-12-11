В Рыбновском районе ликвидировали последствия условной аварии с пятью погибшими

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В Рыбновском районе ликвидировали последствия условной аварии с «ГАЗелью» и «МАЗом». Об этом сообщает телекомпания «Город».
По легенде, ДТП произошло на 172 километре трассы «М-5» у Баграмова. Погибли пять человек, тяжелые травмы получили восемь. На дороге образовались пятнадцатикилометровые пробки в обе стороны движения.
Оперативные службы отработали тушение пожара, эвакуацию людей и восстановили якобы нарушенное движение машин. Кроме того, они проверили работу пунктов обогрева и питания.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.