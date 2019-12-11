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Рязанские живописцы представят выставку новогодних работ. Экспозиция «Новогодняя Рязань» откроется в выставочном зале «На Грибоедова» в пятницу, 13 декабря.
Гости увидят пейзажи заснеженного города в работах Виктора Агеева, Алексея Громова, Виктора Грушо-Новицкого, Виктора Корсакова, Льва Костева, Анатолия Ларюнина, Александра Оконечникова, Валерия Потапова, Владимира Решедько.
Открытие запланировано на 16:00, вход свободный.
Посетить выставку можно будет со среды по воскресенье с 14:00 до 18:00.
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