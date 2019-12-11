Москвич убил сестру, изгоняя из нее бесов. Он едва не сбежал из суда через потолок

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В Москве 18-летний Леонид Грейсер жестоко убил свою 21-летнюю сестру. Он пытался «изгнать из нее бесов», передает
Молодого человека задержали, в его квартире нашли наркотики.
Находясь в зале Щербинского суда, Грейсер попытался сбежать через потолок. Подозреваемому удалось выбраться из камеры, приставы успели схватить его за ноги.
Через некоторое время Грейсер сам вернулся в «аквариум».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.