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9:25, 10 декабря 2019 113
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В новом шоу группы «Пикник» поучаствуют артисты балета рязанского музтеатра

В новом шоу группы «Пикник» поучаствуют артисты балета рязанского музтеатра

В пятницу, 13 декабря, группа «Пикник» представит в филармонии новую программу «В руках великана», посвященную выходу в свет одноименного альбома. В шоу поучаствуют артисты балета рязанского музыкального театра.

Девушкам предстоит воплотить на сцене сразу несколько образов, а также исполнить вместе с музыкантами песню «Сияние».

В новом шоу появятся и хорошо знакомые поклонникам «Пикника» персонажи. Вновь запоет Электрический рот, на сцене появятся Неоновый рыцарь, Гигант на ходулях и Шаман.

Второе отделение концерта полностью посвятят хитам, среди которых прозвучат песни «Египтянин», «У шамана три руки», «Говорит и показывает!» и другие.

Специально к концерту подготовили концептуальный видео-арт и новое оригинальное оформление сцены.


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