В новом шоу группы «Пикник» поучаствуют артисты балета рязанского музтеатра

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 13 декабря, группа «Пикник» представит в филармонии новую программу «В руках великана», посвященную выходу в свет одноименного альбома. В шоу поучаствуют артисты балета рязанского музыкального театра.
Девушкам предстоит воплотить на сцене сразу несколько образов, а также исполнить вместе с музыкантами песню «Сияние».
В новом шоу появятся и хорошо знакомые поклонникам «Пикника» персонажи. Вновь запоет Электрический рот, на сцене появятся Неоновый рыцарь, Гигант на ходулях и Шаман.
Второе отделение концерта полностью посвятят хитам, среди которых прозвучат песни «Египтянин», «У шамана три руки», «Говорит и показывает!» и другие.
Специально к концерту подготовили концептуальный видео-арт и новое оригинальное оформление сцены.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоенный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился
|
cледующая новость →В Подмосковье задержали рязанца с крупной партией наркотиков
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.