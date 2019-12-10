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11:20, 10 декабря 2019 233

«Рязаньэнерго» проведет техническое перевооружение подстанции «Театральная»

«Рязаньэнерго» проведет техническое перевооружение подстанции «Театральная»

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ведет техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «Театральная» — объекта, питающего инфраструктуру Октябрьского и Советского округов Рязани.

«Подстанция „Театральная“, введенная в эксплуатацию в 1966 году, находится в зоне с высоким уровнем потребления электрической энергии. Она питает более 40-ка важных городских объектов. В частности, рязанские заводы — стекольный, радиозавод, завод металлокерамических изделий, предприятие по производству дорожных металлоконструкций ГК „Точинвест“, НИИ „Плазма“, Мясокомбинат, Горпищекомбинат и Хлебозавод №1, объекты образования и здравоохранения, в числе которых родильный дом № 1, спорткомплекс „Олимпийский“, цирк, театры драмы и кукол, торговые центры, жилые дома крупного микрорайона Дашково-Песочня», — рассказали в пресс-службе компании.

На энергообъекте запланированы замена одного токоограничивающего реактора и установка двух новых. Вместо устаревших устройств релейной защиты и автоматики применят 14 современных микропроцессорных терминалов, позволяющих более оперативно обрабатывать информацию о функционировании всего энергооборудования подстанции и своевременно реагировать на внештатные и аварийные ситуации.

Кроме того, заменят 23 масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные. Среди их достоинств: экологичность, высокая износостойкость, взрыво- и пожаробезопасность, малые габариты и масса, удобство и простота в эксплуатации.

«В результате реконструкции улучшится наблюдаемость и управляемость оборудования подстанции, повысится надежность электроснабжения запитанных от нее потребителей с перспективой присоединения новых производственных, культурно-досуговых, образовательных, медицинских, торговых, жилых объектов», — говорится в сообщении.


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