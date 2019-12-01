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В Рязани осудили мужчину, лишившего знакомую матери зрения. Об этом сообщил
26 апреля на улице Бирюзова рязанец поругался с женщиной и кинул ей в лицо стеклянный стакан.
Пострадавшая упала и потеряла сознания. После этого рязанка ослпела.
Его признали виновным и назначили три года колонии общего режима.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.