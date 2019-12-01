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В воскресенье, 1 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с первым днем зимы. Пост с фотографиями он опубликовал на своей
Глава региона напомнил, что уже через неделю, 7 декабря, в городе начнется фестиваль «Новогодняя столица — 2020».
«А сегодня — отличная погода для прогулки. Всем доброго воскресенья!» — сказал Любимов.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.