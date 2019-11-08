Врачи госпитализировали Игоря Верника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Российского актера Игоря Верника госпитализировали из МХТ имени Чехова с репетиции спектакля. У него случился приступ остеохондроза, пишет
Врачи доставили 56-летнего артиста в Боткинскую больницу. Он находится в палате, где совсем недавно лежала телеведущая Елена Малышева.
Справка
Игорь Верник — акер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Известен по фильмам «Мастер и Маргарита"(1994), «На углу у Патриарших"(1995), «Время жестоких» (2004) и по многим другим киноработам, играл в сериалах «Кухня» и «Жуки». На сцене МХТ имени Чехова играет с 1986 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвоих граждан Узбекистана выдворили из Рязани
|
cледующая новость →В центре Рязани отлетевшее колесо от «Нивы» врезалось в «четырнадцатую»
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.