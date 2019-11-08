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15:01, 8 ноября 2019 376
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В Клепиковском районе завершили ремонт семикилометрового участка трассы

В Клепиковском районе завершили ремонт семикилометрового участка трассы

В Клепиковском районе завершили реомнт двух участков трассы Москва — Егорьевск — Тума — Касимов общей протяженностью 6,7 километров. Участки находятся между населенными пунктами Спас-Клепики и Тюрвищи. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В пятницу, 8 ноября, на объектах работала комиссия, в состав которой вошли специалисты ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». Они оценили степень готовности дорог на 100 процентов.

Ремонт проводился в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик — ООО ГК «Альянс» — убрал старое покрытие, выравнил верхний слой, досыпал грунт и укрепил обочину щебнем.

Также на дороге установили новые дорожные знаки, заменили 90 погонных метров барьерного ограждения, нанесли разметку и установили автобусную остановку.

«Дорога Москва — Егорьевск — Тума — Касимов — важная транспортная артерия региона, соединяющая Рязанскую область с Московской, Владимирской и Нижегородской», — говорится в сообщении.

В сентябре был сдан другой участок этой дороги — в Касимовском районе. В ближайшие дни будет сдан участок Вельково — Мягково протяженностью 9,9 км.

В следующем году планируют провести ремонт на участке — Кобылинка — Тума, протяженностью 10 км.


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