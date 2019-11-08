В Клепиковском районе завершили ремонт семикилометрового участка трассы

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В Клепиковском районе завершили реомнт двух участков трассы Москва — Егорьевск — Тума — Касимов общей протяженностью 6,7 километров. Участки находятся между населенными пунктами Спас-Клепики и Тюрвищи. Об этом сообщил
В пятницу, 8 ноября, на объектах работала комиссия, в состав которой вошли специалисты ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». Они оценили степень готовности дорог на 100 процентов.
Ремонт проводился в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик — ООО ГК «Альянс» — убрал старое покрытие, выравнил верхний слой, досыпал грунт и укрепил обочину щебнем.
Также на дороге установили новые дорожные знаки, заменили 90 погонных метров барьерного ограждения, нанесли разметку и установили автобусную остановку.
«Дорога Москва — Егорьевск — Тума — Касимов — важная транспортная артерия региона, соединяющая Рязанскую область с Московской, Владимирской и Нижегородской», — говорится в сообщении.
В сентябре был сдан другой участок этой дороги — в Касимовском районе. В ближайшие дни будет сдан участок Вельково — Мягково протяженностью 9,9 км.
В следующем году планируют провести ремонт на участке — Кобылинка — Тума, протяженностью 10 км.
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