В кафе в центре Бишкека прогремели три взрыва

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 8 ноября, в кафе в центре киргизского Бишкека прогремели три взрыва. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает
Взрывы произошли в 13:38 на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. После начался пожар.
На месте работают экстренные службы.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.