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В центре Рязани отлетевшее колесо от «Нивы» врезалось в «четырнадцатую». Видео появилось в
Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября.
На кадрах видно, что после произошедшего легковушка получила повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.