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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Снег в рязанских дворах будет убирать 661 дворник. Об этом в пятницу, 8 ноября,
За состоянием дворов следят 123 обслуживающих организаций. Для уборки снега они привлекут собственную и арендованную технику.
Качество уборки должны контролировать управление энергетики и ЖКХ администрации и районные префектуры.
Ранее в мэрии рассказали о планах по
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.