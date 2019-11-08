Снег с рязанских улиц будут убирать 139 самосвалов и тракторов

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Снег с рязанских улиц будут убирать 139 самосвалов, пескоразбрасывателей, снегопогрузчиков, тракторов и другой спецтехники. Об этом в пятницу, 8 ноября,
Дирекция благоустройства города должна вывозить снег и наледь с дорог общей площадью порядка 2,5 миллиона квадратных метров. Рабочим также предстоит следить за состоянием тротуаров и дорожек в парках на площади 268 тысяч «квадратов».
Центр города планируют обрабатывать увлажненным реагентом, окраины — пескосоляной смесью.
Снег будут вывозить на три
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.