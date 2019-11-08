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13:54, 8 ноября 2019 141
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Снег с рязанских улиц будут убирать 139 самосвалов и тракторов

Снег с рязанских улиц будут убирать 139 самосвалов и тракторов

Снег с рязанских улиц будут убирать 139 самосвалов, пескоразбрасывателей, снегопогрузчиков, тракторов и другой спецтехники. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил сайт администрации города.

Дирекция благоустройства города должна вывозить снег и наледь с дорог общей площадью порядка 2,5 миллиона квадратных метров. Рабочим также предстоит следить за состоянием тротуаров и дорожек в парках на площади 268 тысяч «квадратов».

Центр города планируют обрабатывать увлажненным реагентом, окраины — пескосоляной смесью.

Снег будут вывозить на три площадки — Хамбушево, на участок рядом с улицей Предзаводской и в районе улицы Кальной.


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