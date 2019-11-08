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10:48, 8 ноября 2019 565
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Рязанские врачи частично парализовали пациентке мышцы мочевого пузыря 1

Рязанские врачи частично парализовали пациентке мышцы мочевого пузыря

Фото: Pixabay.com

Рязанские врачи частично парализовали пациентке мышцы мочевого пузыря. Женщина жаловалась на частое мочеиспускание. Ей ввели ботулинотоксин, сообщили в минздраве.

«После операции женщина призналась, что впервые смогла выспаться за последние несколько лет», — рассказал врач-уролог Алексей Стрелков.

Эффект от инъекции сохранится в течение полугода.

«Применение ботулинотоксина в урологии улучшает эффективность других препаратов, которые используются для лечения. Этот метод разрешен к применению с 2008 года», — добавили специалисты.

Препарат назначают при травмах позвоночника, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, последствиях инсульта и других заболеваниях.


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