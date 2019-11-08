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Фото: Pixabay.com
Рязанские врачи частично парализовали пациентке мышцы мочевого пузыря. Женщина жаловалась на частое мочеиспускание. Ей ввели ботулинотоксин, сообщили в минздраве.
«После операции женщина призналась, что впервые смогла выспаться за последние несколько лет», — рассказал врач-уролог Алексей Стрелков.
Эффект от инъекции сохранится в течение полугода.
«Применение ботулинотоксина в урологии улучшает эффективность других препаратов, которые используются для лечения. Этот метод разрешен к применению с 2008 года», — добавили специалисты.
Препарат назначают при травмах позвоночника, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, последствиях инсульта и других заболеваниях.
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