В Москве водитель такси взял с иностранца 41 тысячу за поездку

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В Москве водитель такси взял с иностранца 41 тысячу рублей за поездку, пишет
Мужчина поймал автомобиль Hyundai у здания «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной.
В конце поездки таксист озвучил цену в 41 тысячу рублей.
При этом конечная точка маршрута находилась в пределах города.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.