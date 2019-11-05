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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 5 ноября, в Соколовке сгорел частный дом. Двое погибли, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение в диспетчерскую поступило в 9:57. Загорелся кирпичный дом на улице Железнодорожная. На место выезжали четыре пожарных расчета, 15 человек личного состава и смена спасателей.
В 10:30 пожар ликвидировали, на месте обнаружили двоих погибших. Их личности
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.