На пожаре в Соколовке погибли мать и сын

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Соколовке, который произошел 5 ноября, погибли 79-летняя женщина и ее 60-летний сын. Об этом сообщил
По факту гибели двух человек проводят доследственную проверку.
Известно, что сигнал о возгорании поступил в 9:57, в 10:30 огонь
Напомним, 4 ноября 90-летняя женщина и ее 54-летний сын
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.