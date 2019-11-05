Посетитель рязанского алкомаркета лишился кошелька

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец, который пришел за покупками в алкомаркет на окраине города, лишился кошелька с шестью тысячами рублей. Об этом сообщила
48-летний мужчина рассказал, что случайно оставил бумажник у прилавка, а когда опомнился и вернулся, его уже не было.
Прибывшие полицейские посмотрели записи с камер и поняли, что деньги забрал мужчина, стоявший в очереди за пострадавшим. В нем оперативники узнали 35-летнего рязанца, которого уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.
Рецидивиста задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Песочне маршрутка попала в аварию
|
cледующая новость →За месяц в работе рязанских таксистов нашли более 20 нарушений
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.