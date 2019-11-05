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16:03, 5 ноября 2019 357
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Посетитель рязанского алкомаркета лишился кошелька

Посетитель рязанского алкомаркета лишился кошелька

Рязанец, который пришел за покупками в алкомаркет на окраине города, лишился кошелька с шестью тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

48-летний мужчина рассказал, что случайно оставил бумажник у прилавка, а когда опомнился и вернулся, его уже не было.

Прибывшие полицейские посмотрели записи с камер и поняли, что деньги забрал мужчина, стоявший в очереди за пострадавшим. В нем оперативники узнали 35-летнего рязанца, которого уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Рецидивиста задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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