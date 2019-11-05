Опубликованы фото с места смертельного пожара в Сасове

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Фото: Издательство «Пресса»
Опубликованы кадры с места смертельного пожара в Сасове, который произошел в ночь на 4 ноября. Фотографии появились на сайте издательства «
По словам очевидцев, вызвавших спасателей, те прибыли на место быстро, но из-за сильного ветра к этому моменту дом на улице Революции уже полыхал полностью.
«Скорее всего, возгорание произошло от непотушенной сигареты», — говорится в сообщении.
Напомним, в огне
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.