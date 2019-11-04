На пожаре в Сасове погибли два человека

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Сасове погибли 90-летняя женщина и 54-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, дом на улице Революции
Огонь полностью уничтожил дом и хозяйственную постройку.
На пожар выезжали три расчета и шесть человек личного состава.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.