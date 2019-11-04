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11:16, 4 ноября 2019 406
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На пожаре в Сасове погибли два человека

На пожаре в Сасове погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На пожаре в Сасове погибли 90-летняя женщина и 54-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, дом на улице Революции загорелся в ночь на понедельник, 4 ноября. Сообщение на пульт спасателей поступило в 2:33.

Огонь полностью уничтожил дом и хозяйственную постройку.

На пожар выезжали три расчета и шесть человек личного состава.


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