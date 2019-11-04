Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы

Федеральный телеканал РЕН ТВ в программе «Добров в эфире» показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в больнице.

Мать девочки рассказала, что ее дочь привезли в ОДКБ с подозрением на сотрясение мозга. Через день она скончалась.

«Главврач Инна Лебедева объяснила это очень странно. Ваша девочка дышала в туалете дезодарантом и от этого умерла. Я говорю, вы кому такие глупости говорите? У меня ребенок астматик», — отметила мать погибшей.

Журналисты попытались пообщаться с Лебедевой, на что сначала она ответила отказом.

«О том, что в ее учреждении умирают дети, Лебедева слышит в первый раз. Да и что дети, главное — статистика», — говорится в сюжете.

«У нас есть показатели, по которым мы работаем. Я считаю, что цифры нам истину показывают», — заявила Лебедева.

Кроме того, телеканал рассказал о «неэффективном расходовании бюджетных средств» больницей.

«Как выигрывают торги — непонятно. Вот контракт с ОДКБ на поставку устройств для инсулиновых помп — 1 640 рублей за штуку. На девять миллионов рублей. А вот те же расходники — в розницу. Но уже по 810 рублей», — отметил журналист.

Напомним, 20 января в рязанской ОДКБ скончалась 14-летняя школьница. Ее нашли мертвой в туалете на четвертом этаже травматологического отделения больницы.

Позже главврач больницы сообщила , что смерть девочки наступила из-за «неосторожного обращения с дезодорантом». Эту же версию подтвердили следователи .

Сюжет о рязанской больнице можно посмотреть с 13:26