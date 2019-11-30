В первый день зимы в Рязанской области ожидаются мокрый снег и гололед. Прогноз погоды

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В первый день зимы, 1 декабря, в Рязанской области ожидаются мокрый снег и гололед, сообщила
Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем -3, +2.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.