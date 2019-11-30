В Сасовском районе две легковушки вылетели в кювет

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 29 ноября, возле села Демушкино житель Сасовского района, не справившись с управлением, съехал в кювет на «ВАЗ-2115» и опрокинулся. Его госпитализировали, пишет ИД «
В этот же день на 54-м километре трассы Шацк-Касимов Suzuki также съехала в кювет. За рулем находилась 24-летняя жительница Касимова.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.