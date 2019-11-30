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Пресс-служба регионального ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев.
Жителей региона предупредили о тумане с видимостью 200-500 метров, гололеде и усилении ветра до 12-17 метров в секунду.
По данным синоптиков, такая погода сохранится до конца суток 30 ноября, ночью и утром 1 декабря.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.