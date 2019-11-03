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В Рязанской области заметили новый вид птиц — пеночку-зарничку. Об этом сообщил Русский орнитологический журнал.
«Первая подтвержденная встреча зарнички в Рязанской области зарегистрирована в лесу близ села Заборье Рязанского района», — отметили в сообщении в группе «
Участник клуба сфотографировал пеночку. Отмечается, что она держалась в группе с длиннохвостыми синицами на участке соснового леса с примесью березы.
В сообщении добавили, что пеночка-зарничка — вид сибирской авифауны, который в последние годы регулярно залетает в Европу.
«Данная встреча является первой регистрацией вида в регионе, а пеночку-зарничку следует считать новым залетным видом Рязанской области», — написали участники клуба «Птицы».
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