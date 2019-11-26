В банкоматах «Сбербанка» появилась функция смены номера для смс

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«Сбербанк» сделал доступнее смену номера телефона для получения уведомлений об операциях по карте и других событиях. Теперь номер можно изменить не только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в отделении, но и в банкомате.
Отмечается, что эта возможность пригодится клиентам, которые сменили номер телефона или приобрели новый и хотят получать на него уведомления от банка.
«Наши клиенты предпочитают отслеживать свои расходы и зачисления в режиме онлайн. Услуга уведомлений — одна из самых востребованных в Сбербанке, ей пользуются десятки миллионов человек. Этот запуск — еще один шаг к тому, чтобы наши клиенты могли легко управлять уведомлениями там, где им это удобно», — прокомментировал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка».
Ранее возможность менять номер телефона для уведомлений появилась в приложении «Сбербанк Онлайн». Этой функцией уже пользуются более 10 тысяч раз в день.
«Сбербанк» напомнил, что в случае смены номера телефона в целях безопасности нужно обязательно сообщать об этом в банк — например, через функцию смены номера в приложении или в банкомате.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.