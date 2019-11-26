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11:32, 26 ноября 2019 61
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В банкоматах «Сбербанка» появилась функция смены номера для смс

В банкоматах «Сбербанка» появилась функция смены номера для смс

«Сбербанк» сделал доступнее смену номера телефона для получения уведомлений об операциях по карте и других событиях. Теперь номер можно изменить не только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в отделении, но и в банкомате.

Отмечается, что эта возможность пригодится клиентам, которые сменили номер телефона или приобрели новый и хотят получать на него уведомления от банка.

«Наши клиенты предпочитают отслеживать свои расходы и зачисления в режиме онлайн. Услуга уведомлений — одна из самых востребованных в Сбербанке, ей пользуются десятки миллионов человек. Этот запуск — еще один шаг к тому, чтобы наши клиенты могли легко управлять уведомлениями там, где им это удобно», — прокомментировал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка».

Ранее возможность менять номер телефона для уведомлений появилась в приложении «Сбербанк Онлайн». Этой функцией уже пользуются более 10 тысяч раз в день.

«Сбербанк» напомнил, что в случае смены номера телефона в целях безопасности нужно обязательно сообщать об этом в банк — например, через функцию смены номера в приложении или в банкомате.


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