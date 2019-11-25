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21:51, 25 ноября 2019 250
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Для бездомной собаки из Рязани ищут попутчиков до Нью-Йорка или Вашингтона

Для бездомной собаки из Рязани ищут попутчиков до Нью-Йорка или Вашингтона

Для бездомной собаки Киры из Рязани ищут попутчиков до Нью-Йорка или Вашингтона. Сейчас она находится на передержке в «Лучших друзьях».

Известно, что пять лет назад Киру сильно покусали бродячие собаки, после этого ее никто не захотел взять в семью.

Теперь шестилетнюю собаку ждут волонтеры в США. «Там она будет жить не в вольере, а в теплом доме и ждать своих хозяев», — отметили в «Лучших друзьях.

Тех, кто в ближайшее время летит из Москвы в Нью-Йорк или в Вашингтон, просят писать или звонить Марие — +7 (952) 129-27-01 (Viber/WhatsApp).

«Попутчику не нужно ни за что платить и ничего оформлять — потребуется лишь вписать ее в свой билет. Мы сами привезем на терминал, зарегистрируем на рейс. Она полетит отдельно в багажном отделении, в аэропорту США их встретят», — говорится в сообщении.


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