Для бездомной собаки из Рязани ищут попутчиков до Нью-Йорка или Вашингтона

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Для бездомной собаки Киры из Рязани ищут попутчиков до Нью-Йорка или Вашингтона. Сейчас она находится на передержке в «
Известно, что пять лет назад Киру сильно покусали бродячие собаки, после этого ее никто не захотел взять в семью.
Теперь шестилетнюю собаку ждут волонтеры в США. «Там она будет жить не в вольере, а в теплом доме и ждать своих хозяев», — отметили в «Лучших друзьях.
Тех, кто в ближайшее время летит из Москвы в Нью-Йорк или в Вашингтон, просят писать или звонить Марие —
«Попутчику не нужно ни за что платить и ничего оформлять — потребуется лишь вписать ее в свой билет. Мы сами привезем на терминал, зарегистрируем на рейс. Она полетит отдельно в багажном отделении, в аэропорту США их встретят», — говорится в сообщении.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.