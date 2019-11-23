В Сочи следователя нашли мертвой в ее кабинете

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В Сочи следователь полиции покончила с собой, передает
Ей было 23 года, в августе она окончила университет МВД, работала в Хостинском отделе полиции.
В управлении СК уточнили, что в связи с гибелью девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.