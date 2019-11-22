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В пятницу, 22 ноября, медицинский центр «Добрый доктор» открыл филиал в Ряжске. Лечебно-диагностическое учреждение работает более шести лет, за это время оно хорошо зарекомендовало себя на рынке региональных медицинских услуг.
«Пациентам из районов сложно попасть на прием к врачу в областном центре, а на местах, как правило, не хватает узких специалистов. Говоря про открытие медицинского центра в Ряжске, можно говорить, в первую очередь, о географической доступности медицинской помощи населению», — отметила главный врач медцентра Мария Левитина.
По ее словам, в «Добром докторе» работают высокопрофессиональные врачи, все они имеют хорошую медицинскую практику.
Прием пациентов в ряжском филиале будут вести специалисты Рязанского центра: терапевты лоры, офтальмологи, неврологи, гинекологи, педиатры.
В клинике работает современная диагностическая база, врачи проводят обследование на оборудование экспертного класса. В центре можно будет пройти обследование на высокоточном аппарате ультразвуковой диагностики, сделать ЭКГ и ЭЭГ.
Также центр осуществляет забор биоматериала и проводит более 2 000 различных анализов, в том числе исследование гормонов, электролитов, аллергопробы и онкоманкеры.
«Весь позитивный опыт, который накоплен за 6 лет работы, мы транслируем в новый филиал. Грамотная запись, комфортные зоны ожидания приема, высококвалифицированная, честная и доступная медицинская помощь — такой мы видим свою работу и реализуем ее на практике», — заключили врачи.
Медицинский центр «Добрый доктор — Ряжск» располагается по адресу: Ряжск, площадь Советская, дом 1.
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