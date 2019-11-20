В Ростове обезвредили следователя, захватившего заложников

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В Ростове-на-Дону обезвредили следователя, который 20 ноября взял в заложники собственных жену и сына. Об этом со ссылкой на собственный источник передает
Мужчина заперся в своей квартире в центре города. Известно, что сначала он отпустил ребенка, а потом и женщину.
Вооруженного следователя обезвредили, в настоящее время с ним ведут беседу и выясняют мотивы его поступка.
Напомним, ранее
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