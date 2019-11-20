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12:39, 20 ноября 2019 71
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Ростовский следователь взял в заложники жену и ребенка

Ростовский следователь взял в заложники жену и ребенка

В среду, 20 ноября, район в центре Ростова-на-Дону оцепили. Местный следователь заперся в квартире и взял в заложники жену и несовершеннолетнего сына, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Представители силовых ведомств пока никак не комментируют происходящее, на месте работают оперативники.

По данным некоторых СМИ, ребенка вооруженный мужчина отпустил. Переговоры с ним ничем не закончились, квартиру решили брать штурмом.

По данным телеграм-канала Baza, сотрудника СК зовут Сергей Ткачев, он подполковник. Следователь захватил заложников, когда к нему пришли с обыском.

Видео с места событий «Блокнот»


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