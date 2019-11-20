В четверг на четырех рязанских улицах отключат свет

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 21 ноября, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом
С 9:30 до 15:30 рабочие опилят деревья по адресам:
С 9:00 до 12:00 из-за работ на воздушной линии свет отключат на улице Связи в домах №№14, 14-а, 16-а, 16-б, 18, 20 и 22.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Северной окружной перевернулся автомобиль
|
cледующая новость →В декабре в Воронеже снесут 18 киосков
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.