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В Рязани подорожают проездные для льготников. Месячная стоимость проезда для рязанцев изменится с 365 до 375 рублей, рассказал глава регионального минтранса Вадим Решетник на выездном
По его словам, проездные подорожают на 2,7%, что «полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году».
Министр отметил, что данная мера «позволит сбалансировать финансовое состояние перевозчиков с необходимостью обеспечивать социально-значимые перевозки граждан льготных категорий».
На заседании регионального правительства одобрили изменения.
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