«Сбербанк» добавил возможность досрочного перевыпуска дебетовых карт в мобильном приложении

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«Сбербанк» предоставил всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» сервис досрочного перевыпуска дебетовых карт.
Раньше клиент мог заказать перевыпуск в офисе банка, через контактный центр или в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Теперь, если с картой клиента что-то случилось, например, она сломалась или потерялась, достаточно открыть мобильное приложение, выбрать нужную карту, зайти в «Настройки» и воспользоваться опцией «Перевыпустить». Забрать перевыпущенную карту можно в наиболее удобном для клиента отделении — для этого необходимо в заявке выбрать офис для доставки.
«Мы ценим время наших клиентов. Поэтому запускаем сервис, который будет экономить время. Тем более, что смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и одним из главных инструментов, с помощью которого можно решить любой вопрос в два клика», — прокомментировал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты».
В настоящий момент в региональную сеть «Сбербанка» входит более 14 000 подразделений в 83 субъектах России.
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