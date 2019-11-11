Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:43, 11 ноября 2019 261
 0    0

Суд вынес приговор скопинцу, бросившему умирать на морозе избитого мужчину

Суд вынес приговор скопинцу, бросившему умирать на морозе избитого мужчину

Суд вынес приговор скопинцу, который бросил умирать на морозе избитого мужчину. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Инцидент произошел 6 февраля 2019 года. Известно, что обвиняемый вместе с компанией выпивали в доме в селе Ильинка Скопинского района. Между ним и 24-летним гостем произошла ссора из-за угроз в адрес хозяина квартиры. Избив молодого человека, злоумышленник оставил его в мороз на улице. Потерпевший скончался от переохлаждения.

В отношении ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Его признали виновным и приговорили к 11 годам заключения в колонии особого режима, а также лишили водительских прав на 9 месяцев и 24 дня.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 801
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 011
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 572
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 069
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 22
8:09, 10 ноября 2019 1 424
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум