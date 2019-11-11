Суд вынес приговор скопинцу, бросившему умирать на морозе избитого мужчину

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Суд вынес приговор скопинцу, который бросил умирать на морозе избитого мужчину. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Инцидент
В отношении ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Его признали виновным и приговорили к 11 годам заключения в колонии особого режима, а также лишили водительских прав на 9 месяцев и 24 дня.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.