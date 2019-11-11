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Мэрия разрешила разместить павильоны на парковке рядом с центральным рынком в Рязани. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации.
ООО «Сфера» разрешили на участке площадью 4742 кв м на улице Пролетарской устанавливать киоски и лотки.
С 28 сентября на территории проводят
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