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10:45, 18 октября 2019 425
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На месте новой ярмарки выходного дня в Рязани появятся киоски и торговые павильоны 1

На месте новой ярмарки выходного дня в Рязани появятся киоски и торговые павильоны

В четверг, 17 октября, на публичных слушаниях обсудили перенос ярмарки выходного дня с площади Театральной на Пролетарскую улицу. На них зарегистрировался один человек.

Докладчик Роман Тырин от ООО «Сфера» предложил разместить на участке на площадью 4642 квадратных метров киоски и временные павильоны розничной торговли. Сейчас там располагается парковка.

Также он отметил, что территория находится в общественно-жилой зоне Ж-5, где такие объекты разрешены условно. Возражений от присутствующих не последовало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».

Напомним, ярмарка работает на новом месте с 28 сентября. График работы ярмарки не изменился.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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