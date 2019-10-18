На месте новой ярмарки выходного дня в Рязани появятся киоски и торговые павильоны

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 17 октября, на публичных слушаниях обсудили перенос ярмарки выходного дня с площади Театральной на Пролетарскую улицу. На них зарегистрировался один человек.
Докладчик Роман Тырин от ООО «Сфера» предложил разместить на участке на площадью 4642 квадратных метров киоски и временные павильоны розничной торговли. Сейчас там располагается парковка.
Также он отметил, что территория находится в общественно-жилой зоне Ж-5, где такие объекты разрешены условно. Возражений от присутствующих не последовало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
Напомним, ярмарка
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСпециалисты «Рязаньэнерго» присоединили к сетям социально значимые объекты области
|
cледующая новость →Меценат выплатил еще полмиллиона за помощь в расследовании убийства рязанского ветерана
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.